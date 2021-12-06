Особой популярностью среди украинских туристов Эмираты пользуются в зимнее время года.

Еще несколько лет назад Объединенные Арабские Эмираты ассоциировались с элитным дорогостоящим отдыхом, доступным только избранным. Однако в наши дни поехать туда может практически любой желающий.

УНИАН подготовил подборку полезных советов и рекомендаций, которые стоит учесть перед поездкой в ОАЭ.

Когда лучше всего ехать в ОАЭ

Особой популярностью среди украинских туристов Эмираты пользуются в зимнее время года. Не удивительно, ведь всего пять часов на самолете – и вы уже можете погреться в теплых краях в комфортных условиях, когда в Украине мороз и серость. Даже в декабре средняя температура в ОАЭ составляет +25 градусов, там всегда солнечно и не бывает дождей, а потому ноябрь-март считается лучшим временем для отдыха в этой стране. Тем временем, в летние месяцы в Эмиратах настолько высокие температуры, что на улице там находиться просто нереально даже ночью. Да чего уж там, даже в начале мая тамошние температуры уже поднимаются до +40.

Однако отсюда вытекает один важный нюанс – цена вопроса. В туристический сезон цены на авиабилеты и проживание в отелях в Эмиратах существенно поднимаются, а летом – снижаются. Да, в городах ОАЭ сделано все для того, чтобы люди могли максимально комфортно переживать высокие температуры. Однако все же если вы очень плохо переносите жару или имеете определенные проблемы со здоровьем, лучше воздержаться от посещения Эмиратов летом.

Как попасть в ОАЭ из Украины

На данный момент прямые рейсы из Украины выполняются в сразу несколько аэропортов ОАЭ, среди которых – Абу-Даби, Дубай, Шарджа и Рас-эль-Хайма. Причем это могут быть как обычные рейсы, билеты на которые можно купить напрямую у авиакомпаний, так и чартерные, запущенные под организованные туры от туроператоров.

В случае с ОАЭ, бытует мнение, что выгоднее отправляться туда именно с помощью туристических компаний, однако здесь все индивидуально и зависит от ваших предпочтений по уровню комфорта, длительности отдыха и программе развлечений.

Опытным туристам, которые уже не раз путешествовали самостоятельно, будет вполне под силу организовать себе поездку без посторонней помощи, при этом не переплатив лишнего. Но если же вы ходите просто расслабиться и получить удовольствие, лучше обратиться к профессионалам.

Ценовая политика как на туры, так и на отдельные авиабилеты в ОАЭ – в наши дни самая разнообразная, поскольку монополии на этом направлении уже давно нет. Так что те, кто привык отдыхать бюджетно и хочет сгонять в Эмираты на несколько дней, даже могут подыскать себе билеты у лоукостеров по весьма приятным ценам. Тем более, что и сами ОАЭ взяли курс на развитие массового туризма, а не только элитного.

Нужно ли получать визу для въезда в ОАЭ

На данный момент гражданам Украины с обычными и биометрическими загранпаспортами, въезжающим в ОАЭ с туристической целью, не нужно заранее оформлять визу – она будет выдаваться по прилету бесплатно. При этом с такой визой можно будет находиться в Эмиратах не более 30 дней, с возможностью однократного продления еще на 30 дней.

Условия въезда в ОАЭ для украинцев в период пандемии COVID-19

На большинство эмиратов распространяются правила въезда в Дубай. А именно, наличие негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, полученного не ранее, чем за 72 до прибытия в ОАЭ. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности.

После прибытия в ОАЭ прямо в аэропорту необходимо будет пройти еще один тест на COVID-19, а также скачать приложение для контроля ситуации с коронавирусом, которое используется в эмирате прибытия. Результат теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Путешественники, у которых будет выявлен положительный результат теста на коронавирус, а также те, кто с ними контактировал (семья/группа туристов), будут изолированы на 10 дней в специально определенных эмиратской стороной учреждениях за собственный счет.

К слову, в Эмиратах вакцинация от коронавируса идет полным ходом еще с осени 2020 года. А потому все взрослое население, которое изъявило желание получить свой заветный укольчик, это уже сделало. Те же, кто отказался от вакцинации, обязаны сдавать ПЦР-тест каждые 14 дней. Это касается и туристов, приезжающих на отдых более чем на две недели. К счастью, пунктов сдачи тестов, в том числе бесплатных, здесь более чем достаточно.

В то ж время в стране не признают иностранные сертификаты о вакцинации, поэтому приложение "Дія" вам не поможет попасть в ОАЭ.

Для туристов, приезжающих в Абу-Даби, могут действовать дополнительные требования по карантину.

Подробнее с актуальными условиями въезда в ОАЭ можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

Кроме того, туристам, путешествующим в ОАЭ, необходимо иметь при себе полис медицинского страхование, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции за рубежом.

Медицина в ОАЭ

Медицинская система ОАЭ достигает таких же высот, что и небоскребы – как в плане ее уровня, так и стоимости. Понятие "бесплатная" медицинская помощь в ОАЭ не существует в принципе, а лечение здесь очень дорогое.

Именно из-за высоких цен на медицинские услуги Эмираты требуют от туристов приобретать страховые полисы. Чем больше покрытие полиса и страховая сумма, тем лучше. По нынешним требованиям страховка должна покрывать не только лечение СOVID-19, но и пребывание на изоляции. Однако коронавирус – это далеко не единственная болезнь, угрожающая здоровью и кошельку туристов.

Как рассказали в страховой компании ИНГО, украинские туристы в ОАЭ обычно обращаются за медицинской помощью из-за респираторных заболеваний (все из-за постоянно работающих кондиционеров) и расстройств питания, а помощь с такой проблемой также стоит немало. Например, если у человека разболелся живот и его тошнит, то за осмотр у врача, анализы и капельницу придется заплатить 500-700 долларов. Обычная консультация врача будет стоить от 200 долларов, дополнительные медицинские исследования – около 50 долларов, а за услуги стоматолога придется заплатить не менее 150 долларов. Вызов скорой, которая обычно приезжает только на экстренные вызовы, обойдется ориентировочно в 700 долларов, а оперативные вмешательства стоят от 5-7 тысяч долларов.

Поэтому страховой полис с высокой страховой суммой – это must have. Если вы вдруг заболеете, страховая компания без проблем организует лечение в частной или государственной клинике. Независимо от уровня, все они обеспечены необходимым оборудованием. Большинство клиник в стране – частные.

Однако и государственные медучреждения в ОАЭ совсем не похожи на украинские. Здесь вы также найдете удобные диванчики, телевизоры, вас ждет приветливый персонал и, конечно же, помощь квалифицированных врачей. Единственный недостаток государственных учреждений в том, что они могут не работать в выходные дни (внимание – это пятница и суббота).

Кроме того, в Эмиратах существует большое количество врачей, занимающихся частной практикой. Каждый местный врач обязательно знает английский язык, а некоторые даже украинский.

Самостоятельно приобрести в аптеке медикаменты невозможно. Все лекарства выдаются только через врача и с помощью электронного документооборота. Пациент может даже не видеть рецепта – он просто приходит в аптеку, называет код направления и получает медикаменты.

Карантинные ограничения в ОАЭ

В большинстве эмиратов, кроме Абу-Даби, действуют примерно одинаковые карантинные ограничения – там открыто практически все, что нужно туристам для полноценного отдыха. Пляжи, отели, торговые центры и места общественного питания работают, а вот достопримечательности открыты не все. Правда, для заселения в отель все же понадобится негативный результат теста на коронавирус.

В то же время, в ОАЭ действует масочный режим, и относятся к его соблюдению там весьма строго. Например, в Дубае за отсутствие маски предусмотрены немалые штрафы – от 3 тыс. до 100 тыс. дирхамов (от 22 до 740 тысяч гривень). Носить маску нужно во всех общественных местах, транспорте и даже в людных местах на улице.

Тем временем, в Абу-Даби посещения массовых мест разрешено только вакцинированным гражданам, которые подтвердили свой статус в приложении Al Hosn. Важно учитывать, что на данный момент в Эмиратах не признается китайская вакцина CoronaVac, которая активно используется в Украине.

Какие интересные места в ОАЭ стоит посетить

Государство ОАЭ состоит из семи эмиратов – Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Эль-Фуджайра и Шарджа, в каждом из которых господствуют свои порядки. Самыми популярными среди туристов считаются Абу-Даби и Дубай, однако в последние годы в борьбу за отдыхающих также активно вступили Шарджа, Рас-аль-Хайма и Эль-Фуджайра.

Разумеется, в первую очередь туристы едут в Дубай – легендарное туристическое направление, поражающее своей роскошью, комфортом, чистейшими пляжами и суперсовременной архитектурой. И здесь, как и в целом по ОАЭ, считается крайне важным построить все самое лучшее и самое высокое – будь то отель или колесо обозрения.

А еще Дубай делает все, чтобы туристы здесь не скучали, постоянно пополняя список достопримечательностей и развлекательных комплексов. Так, помимо многочисленных кафе, ресторанов, клубов и шоппинг-моллов, здесь есть мини-сафари-парк Green Planet, мультикультурный городок развлечений Global Village Dubai, колесо обозрения Dubai Eye, музей Dubai Frame. И это не считая многочисленных культовых локаций, как, например, отели "Бурдж-Халифа" или "Бурдж аль Араб", которые обязательно стоит посетить – если не для проживания, то хотя бы в рамках экскурсии. И, конечно же, по Дубаю просто необходимо прогуляться ночью, когда город сияет.

Если же хотите чего-то кардинально противоположного, можно отправиться в Рас-эль-Хайму – самый северный эмират с чистейшими пляжами, теплым морем, самобытной архитектурой, увлекательным досугом, уникальной природой, скалистыми горами, неспешным ритмом жизни и вполне доступными ценами.

В целом Рас-эль-Хайма, несмотря на свою сравнительно небольшую площадь, готов предложить туристам огромный спектр развлечений. Здесь вам и самый длинный зиплайн в мире Jebel Jais Zipline, спускающийся с одного из самых высоких горных пиков страны Джебель Джаис.

Здесь вам и экскурсия сквозь мангровые заросли на жемчужную ферму Suwaidi Pearls, находящуюся прямо на кораблике.

Здесь вам и старинные крепости, отправляющие вас на 7 тысячелетий назад. Здесь вам и природный заповедник Аль Вади, где посреди пустыни посетителей радуют зеленые долины и уникальные зверушки.

К слову, отдых в Рас-эль-Хайме можно совместить с посещением еще одного любопытного эмирата – Эль-Фуджайра. Это самый молодой эмират, особенностью которого является отсутствие главного источника богатства и процветания ОАЭ – нефти, что он компенсирует своими природными особенностями. Гордостью эмирата являются песчаные пляжи и гористые мысы, живописные ущелья, множество минеральных источников и зелени, благодаря чему эмират очень популярен среди туристов.

Также в последние годы украинские туристы едут отдыхать на пляжи эмирата Шарджа, и даже несмотря на то, что он имеет репутацию "самого непьющего" региона страны. На деле, именно эта особенность является преимуществом Шарджи. Ведь поскольку в отелях нет вечнопьяных туристов, регион идеально подходит для ленивого отдыха и тотального релакса без шума и вечеринок, особенно, привлекательного для отпуска с детьми.

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием столицу ОАЭ – Абу-Даби. Долгое время этот эмират считался куда более спокойным, чем Дубай, однако со временем и здесь решили взяться за развитие массового туризма, возводя в городе все новые и новые достопримечательности, которым просто нет равных во всем мире. Среди главных must-visit в Абу-Даби – мечеть Шейха Заейда, отель Emirates Palace, дворец Qasr Al Watan, комплекс Louvre Abu-Dhabi, являющийся копией знаменитого парижского музея, а также Остров Яс, где сосредоточены самые известные парки развлечений – Ferrari World, Yas Waterworld и Warner Brothers World.

Единственный момент, который стоит иметь ввиду – в Абу-Даби действуют самые строгие карантинные ограничения в ОАЭ, без сертификата вакцинации там никуда не попасть. Да чего уж там, даже из других эмиратов туда просто так не въехать.

Что нельзя делать в ОАЭ

ОАЭ – мусульманская страна, и здесь действуют определенные правила, с которыми туристам следует считаться как из уважения к местной культуре, так и ради своей же безопасности.

1. В Объединенных Арабских Эмиратах очень строгое отношение к алкоголю. Публичное распитие спиртного или нахождение в состоянии опьянения здесь считаются уголовным преступлением. Употреблять спиртное можно в барах, ресторанах, дома или номере отеля. Алкоголь стоит очень дорого и купить его можно не везде.

2. Романтические и сексуальные отношения также регулируются законом. До недавнего времени сожительство и секс без брака наказывались тюремным сроком. Даже сейчас свои романтические чувства не стоит демонстрировать публично. На улицах запрещено целоваться и обниматься.

3. Дресс-код в Эмиратах не регулируется законом и никто не заставляет вас с ног до головы укутываться в мусульманскую одежду, но правила приличия здесь существуют. Не стоит носить слишком короткие, открытые и прозрачные вещи.

4. Гомосексуальные отношения в ОАЭ являются уголовно наказуемыми. В зависимости от Эмирата за это можно получить срок от 10 до 15 лет тюрьмы. Также здесь могут быть проблемы у трансгендерных людей.

5. В Эмиратах действует множество штрафов в общественном транспорте. Правила проезда в метро и автобусах очень строгие. К примеру, в транспорте нельзя стоять в неположенном месте – так, вагоны метро в ОАЭ делятся на обычные, повышенной комфортности и женские.

6. В Эмиратах соблюдение поста в священный мусульманский месяц Рамадан регулируется законом. В это время запрещено "употреблять пищу, напитки, совершать любое действие, нарушающее пост месяца Рамадан публично" на улице, однако можно есть в отелях и ресторанах.

Что с едой и напитками в ОАЭ

В ОАЭ достаточно заведений на любой вкус и кошелек – как в городах, так и на территории отелей. Кухня здесь весьма разнообразная, впитавшая в себя как местный колорит, так и нотки кухонь со всего мира, учитывая интернациональность Эмиратов. Хотите – едите мясную кухню, хотите – морепродукты. А еще гарниры, выпечка и десерты, и, конечно же, фрукты. Они здесь доступны круглый год. Арбузы, дыни, ананасы, киви, ягоды, всевозможная экзотика… На самом деле, кухня здесь вполне здоровая и полезная, если держать себя в руках и не сильно злоупотреблять all-inclusive.

Если же вы сторонник отдыха с алкоголем, то здесь нужно учесть пару моментов. Поскольку ОАЭ мусульманская страна, так просто в магазине что-то "с градусом" вы не купите. Да, алкоголь доступен в отелях и ресторанах, однако стоит учитывать, что цены на него здесь нередко кусаются. А потому бывалые украинские туристы затариваются чем-то крепеньким еще в украинском Duty Free и героически несут весь этот непосильный груз до отелей.

Еще несколько полезных фактов об ОАЭ

1. Официальный язык в ОАЭ – арабский. Впрочем, в туристических регионах активно используется английский и другие иностранные языки, ведь в Эмиратах проживает и активно работает в сфере туризма и развлечений большое количество иностранцев (на самом деле, это основное население ОАЭ), в том числе и из стран постсоветского пространства. Так что нередко можно попасть и на украиноязычный или русскоязычный персонал.

2. Национальная валюта в ОАЭ – дирхам. 1 дирхам равен примерно 7,5 гривням. Местную валюту легко можно снять в банкомате, также практически везде можно рассчитаться с кредитной карты.

3. Принято считать, что отдых в ОАЭ – это очень дорого. Тем не менее, если не ударяться в излишества, то уложиться с отпуском здесь можно и в рамках вполне разумного бюджета.

Автор: Марина Григоренко