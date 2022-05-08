Зеленская выглядит уставшей, но не менее прекрасной.

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые с начала войны показала свои свежие фото, на которых она в онлайн-режиме разговаривает с коллегами.

По фотографиям можно заметить, что Зеленская очень устала. На ее внешности сказываются стресс, страх за детей и супруга, президента Владимира Зеленского и обеспокоенность за жизни миллионов украинцев. Впрочем, первая леди, как всегда, выглядит превосходно.

"Как хорошо слышать голоса друзей. Как важно задать простой вопрос "как ты?" и ответить на него самому. Это важно для каждого из нас каждый день войны. Пообщалась по видеосвязи не просто с коллегами, а с родственными душами – Дианой Науседене, первой леди Литвы, и Брижит Макрон, первой леди Франции. Им пришлось выслушать много благодарностей за то, как быстро откликнулись на войну в Украине, за то, как приняли у себя наших женщин и детей – они уже пошли в местные сады и школы", - написала Зеленская.

Также она отметила, что дружба, сформировавшаяся в таких военных условиях, будет самой крепкой.

"Спасибо, друзья. Жду, когда сможет обняться при личной встрече", - добавила первая леди Украины.

Напомним, ранее Елена Зеленская ответила, изменился ли ее муж за время войны.

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