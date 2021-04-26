Евросоюз планирует летом открыть границы для туристов, привитых от коронавируса. При этом они должны быть вакцинированы одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Читайте такжеВ Еврокомиссии надеются на введение COVID-паспортов уже к летуОб этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в разговоре с изданием New York Times.
При этом глава Еврокомиссии не уточнила сроки открытия границ Евросоюза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.
"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен, передает РБК-Украина.
Паспорта вакцинации
Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.
При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.
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