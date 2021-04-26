Пока сроки открытия границ Евросоюза и детали того, как будет восстанавливаться туризм не уточняются.

Евросоюз планирует летом открыть границы для туристов, привитых от коронавируса. При этом они должны быть вакцинированы одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.

Читайте такжеВ Еврокомиссии надеются на введение COVID-паспортов уже к летуОб этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в разговоре с изданием New York Times.

При этом глава Еврокомиссии не уточнила сроки открытия границ Евросоюза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен, передает РБК-Украина.

Паспорта вакцинации

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая