COVID-сертификаты ЕС будут подтверждать вакцинацию от коронавируса, наличие иммунитета или отрицательный тест.

Европейский парламент принял свою переговорную позицию относительно COVID-сертификатов, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщает Deutsche Welle, "за" проголосовали 540 евродепутатов, 119 были против, еще 31 - воздержался.

За дополнительный документ, который распространяет действие сертификатов на граждан третьих стран, проживающих в ЕС, проголосовали 540 европарламентариев, 80 - высказались против, еще 70 - воздержались.

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Совет ЕС принял свою переговорную позицию 14 апреля. Теперь ему вместе с Европарламентом надо согласовать компромиссный текст регламентов, которые введут COVID-сертификаты. Планируется, что сертификаты можно будет получать с июня.

Еврокомиссия предлагала назвать эти документы "цифровым зеленым сертификатом". А Европарламент хочет переименовать их в "сертификат ЕС по COVID-19", который может быть как в цифровом, так и в бумажном формате. Он, как и предлагала Еврокомиссия, будет включать сразу три вида сертификатов: прививки, негативного теста или подтверждения, что человек болел COVID-19 и выздоровел.

В Европарламенте отметили, что COVID-сертификат не будет действовать как документ, необходимый для путешествий, и также не станет условием для свободного перемещения в ЕС.

"В отношении владельцев COVID-сертификата не должны применяться дополнительные ограничения на путешествия, такие как карантин, самоизоляция или тестирование", - добавили в пресс-службе Европарламента.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который должен способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко