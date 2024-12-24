Несмотря на красоту этого места, оно является очень опасным для туристов.

Туристы, которые планируют путешествие в Исландию, могут удивиться, если узнают, что один из самых красивых пляжей является также одним из самых опасных, пишет Express.

Речь идет о пляже Рейнисфьяра, который стал лучшим в Европе в 2023 году, который находится на южном побережье Исландии. Этот пляж имеет невероятные черные пески, базальтовые столбы и бурный океан.

Также в этом месте могут быть одни из самых больших волн в мире, которые достигают высоты до 36 метров, поэтому они могут легко снести людей с ног в море, если они будут не осторожными.

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Кроме того, еще одной опасностью на пляже являются "волны-кроссовки", то есть массивные прибрежные волны, которые неожиданно возникают среди меньших волн. Такие волны значительно больше других и проникают гораздо дальше вглубь побережья.

Несмотря на то, что они массивные и непредсказуемые, эти волны также быстро поднимаются перед тем, как достичь берега. Это происходит из-за крутого обрыва океанского дна у побережья.

"Если вас сбивает с ног волна, то вас быстро засасывает течение - а ледяная вода может привести к переохлаждению в течение нескольких минут. Посетителям также никогда не следует поворачиваться спиной к океану. Как отмечается на туристическом сайте, "не стоит умирать ради селфи"", - советуют в материале.

Кроме того, на пляж могут падать камни со скал, которые расположены выше. Из-за того, что этот пляж является очень опасным, на его территории есть собственная система светофоров, чтобы позволять людям безопасно к нему добраться.

То есть когда горит желтый свет, посетителям нельзя заходить в желтую зону. Когда горит красный свет, туристы не должны заходить в красную зону.

"Посетителям настоятельно рекомендуется оставаться на побережье, откуда открывается великолепный вид на потрясающие пейзажи с безопасного расстояния. Пляж не обслуживается спасателями или береговой охраной, а условия слишком опасны для спасения людей, поэтому этот потрясающий пляж лучше осматривать с безопасного расстояния", - рекомендуют эксперты.

Правила визита пляжа для посетителей

внимательно читать знаки безопасности и соблюдать предупреждения;

держаться как можно дальше от моря;

быть особенно осторожными, если вы приехали с детьми;

обращать внимание на приливы и отливы, поскольку существует риск застрять;

держаться на разумном расстоянии от скал.

Никогда не стоит

подходить к краю воды/скал;

купаться или заниматься серфингом;

рисковать, помогая другим.

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