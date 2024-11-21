Город Гриндавик и геотермальный курорт Голубая Лагуна, которые находятся недалеко от места извержения, были эвакуированы.

Вулкан на юго-западе Исландии извергся в седьмой раз с декабря, выбросив в воздух клубы дыма, когда ярко-оранжевая лава выплеснулась на поверхность.

Последнее извержение - 10-е на полуострове Рейкьянес с 2021 года - началось поздно вечером в среду без особого предупреждения, сообщило Исландское метеорологическое управление, пишет The Washington Post.

Город Гриндавик и геотермальный курорт Голубая Лагуна, которые находятся недалеко от места извержения, были эвакуированы, сообщили чиновники. Никаких перебоев с полетами в регионе не было, хотя дороги вокруг места извержения были закрыты, сообщили представители экстренных служб и Министерства иностранных дел.

Угрозы региону нет, заявили представители экстренных служб, добавив, что выбросы газа в результате извержения, как ожидается, переместятся на юг и в море в ближайшие дни.

По оценкам метеорологического управления, длина трещины, образовавшейся в результате извержения, составляет более 2 км.

Магнус Туми Гудмундссон, профессор геофизики в Университете Исландии, который пролетал над местом извержения, сообщил, что трещина открылась в том же месте, что и предыдущие извержения.

Гудмундссон рассказал, что по состоянию на четверг днем ​​лава достигла парковки Голубой лагуны. Он добавил, что барьеры для защиты Гриндавика, Голубой лагуны и близлежащей электростанции Свартсенги "пока эффективны". Он добавил:

"Конечно, нет никаких гарантий, что они выдержат, но поскольку скорость потока лавы сейчас снижается, они пока не находятся в серьезной опасности".

Метеорологическое бюро сообщило, что извержение в среду вечером было "значительно слабее" последнего извержения, которое произошло в августе.

В отличие от предыдущих извержений, "сейсмическая активность не начала расти в течение недель, предшествовавших этому извержению", - говорится в сообщении, а первые признаки появились примерно за 45 минут до начала извержения.

Гриндавик, который пострадал от предыдущих извержений вулкана, расположен примерно в 50 километрах к юго-западу от Рейкьявика, столицы Исландии. Голубая лагуна, одно из самых популярных туристических направлений страны, была закрыта в четверг.

"Эвакуация около 50 или 60 домов в городе прошла очень гладко. Непосредственной опасности не было, и жители хорошо знали, как проводится эвакуация", - заявили в гражданском управлении и департаменте чрезвычайных ситуаций Исландии.

Как пишет icelandmonitor, вся парковка Голубой лагуны теперь находится под лавой, за исключением нескольких уличных фонарей, которые стоят в конце того, что раньше было парковкой. Затем лава немного распространилась и, среди прочего, только что прошла по знаку, направляющему посетителей на парковку. Она продолжает течь вдоль оборонительной стены к западу от Голубой лагуны. Это главная парковка курорта, и там есть парковочные места примерно на 350 автомобилей, а также парковка для автобусов.

Хельга Арнадоттир, менеджер по продажам, операциям и обслуживанию Голубой лагуны, сообщила, что доступ к курорту необходимо оценить, когда придет время, чтобы выяснить, есть ли возможности использовать другие пути доступа для транспортных средств.

Два последних извержения в этом районе произошли в августе и мае. Власти заявили тогда, что майское извержение, возможно, было самым сильным в этом районе на сегодняшний день.

Неясно, как долго продлится этот период повышенной активности, сказал Гудмундссон, но он отметил, что предыдущие эпизоды предполагали, что за вулканическими извержениями в этом районе может последовать период без вулканической активности продолжительностью около 100-150 лет.

Извержения вулканов в мире

В начале ноября в Индонезии извергался вулкан Левотоби. Вулканологи зафиксировали, что поздно вечером 3 ноября Левотоби извергался более 24 минут. Ночью произошло еще несколько извержений, из-за чего утром 4 ноября столб дыма и пепла поднялся в небо на несколько сотен метров. Сообщалось, что 10 человек погибли. Девять тел удалось извлечь, а один погибший до сих пор находится под завалами.

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