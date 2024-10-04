Круизный лайнер Odyssey от американской компании Villa Vie Residences в четверг, 3 октября 2024 году, наконец покинул порт Белфаста (Северная Ирландия), где он застрял на четыре месяца после поломки.
Как пишет Sky News, сначала лайнер направился в Шотландию для дозаправки, затем судно планирует прибыть во французский Брест, а дальше сделает несколько остановок в пути, чтобы в итоге прибыть на Багамы.
Отмечается, что пассажиры были запечатлены отмечающими долгожданное событие в одном из баров на борту судна. "Аллилуйя! У нас всеж просто нет слов, мы в восторге, и празднование уже началось", – отметила одна из горе-пассажирок лайнера, Холли Хеннесси из Флориды.
Онлайн-отслеживание на сайте MarineTraffic также подтвердило, что судно находится в пути: "На ходу, с использованием двигателя".
Первую попытку покинуть столицу Северной Ирландии Odyssey предпринял вечером в понедельник, 30 сентября, но вскоре он должен был вернуться в Белфаст, чтобы заполнить документы.
Издание напоминает, что изначально судно должно было покинуть Белфаст еще в мае 2024 года, но его отправление было отложено из-за необходимости ремонта, в результате чего многим пассажирам пришлось внепланово остаться в Северной Ирландии. При этом pастрявшие туристы не останавливались на судне все это время, а жили в отелях или апартаментах в Белфасте.
В то же время, многие пассажиры остались довольны временем, проведенным в Белфасте, восхваляя местных жителей и многочисленные пабы. Впрочем, они очень ждали продолжения путешествия.
А некоторые пассажиры за четыре месяца даже успели устроить личную жизнь: не так давно Джан Перрони и Анджела Харсани, которые сели на судно как совершенно незнакомые люди, но завязавшие отношения в Белфасте, объявили о помолвке.
Как сообщал УНИАН, ранее восемь пассажиров роскошного норвежского круизного лайнера Norwegian Dawn застряли на африканском острове Сан-Томе и Принсипи после того, как их корабль ушел без них.
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