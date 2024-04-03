Бедолаги были вынуждены самостоятельно добираться через несколько стран, пытаясь догнать судно.

Восемь пассажиров роскошного норвежского круизного лайнера Norwegian Dawn застряли на африканском острове Сан-Томе и Принсипи после того, как их корабль ушел без них. Это уже не первый инцидент с кораблями из Норвегии за последние несколько месяцев.

Как пишет Sky News, круизный лайнер отправился из Кейптауна (Южная Африка) 20 марта 2024 года в 21-дневное путешествие вдоль побережья Африки, которое должно было завершиться 10 апреля в Барселоне (Испания).

Однако для шестерых путешественников из США и их двоих попутчиков из Австралии путешествие пошло не по плану. На седьмой день круиза, 27 марта, они опоздали вернуться на корабль после того, как в тот день отправились на частную экскурсию. В итоге горе-туристы были вынуждены пробираться через несколько стран, пытаясь догнать судно.

Видео дня

Бедолаги рассказали, что их туроператор уведомил капитана круизного судна о том, что они опаздывают, а местная береговая охрана попыталась провести их на судно, но им не разрешили подняться на борт.

В результате восемь пассажиров, среди которых была и беременная женщина, остались на несколько дней на острове в 190 милях от побережья Нигерии, испытывая трудности с языковым барьером, валютой и сложной логистикой, чтобы вернуться на корабль.

"Нам удалось обратиться в туристическое агентство, чтобы организовать полеты в следующий порт захода... Но это очень сложный процесс – вы имеете дело с несколькими языками, языковыми барьерами, вы имеете дело с разными валютами… найти кого-то, у кого даже есть доллары… пытаясь заставить агента понять, куда нам нужно добраться", – посетовали "забытые" Джилл и Джей Кэмпбелл из Южной Каролины в комментарии Sky NBC News.

При этом они рассказали, что "прекрасные жители Сан-Томе" были очень любезны и очень гостеприимны, они приложили все усилия, чтобы помочь туристам найти отели.

Далее группа договорилась вернуться на круизный лайнер в Гамбии, но корабль не смог безопасно пришвартоваться там из-за плохих погодных условий. В результате им пришлось проехать еще семь стран за 48 часов, чтобы догнать корабль в Сенегале.

Впрочем, в итоге туристы уже были не уверены, хотят ли они вообще вернуться на круиз.

"Мы думаем, собираемся ли мы садиться на корабль. Он стоит в доке здесь, в Сенегале. Мы считаем, что существовала основная обязанность по обеспечению заботы, о которой они забыли, поэтому это действительно беспокоит нас", – пожаловались туристы.

Как сообщал УНИАН, ранее первый в истории трехлетний морской круиз отменили всего за неделю до отправления. После нескольких недель молчания компания-организатор признала, что у нее нет корабля, и пообещала вернуть деньги тем, кто уже зарегистрировался на рейс.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.