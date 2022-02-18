В последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетили много украинцев и иностранных туристов.

Чернобыльскую зону отчуждения закрывают для туристических посещений с 19 февраля 2022 года на неопределенный срок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"Официальная причина озвучивается как "технические причины". Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", – написал он.

В то же время Емельяненко подчеркнул, что в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетили много украинцев и иностранных туристов.

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"Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону", – добавил он.

При этом Емельяненко отметил, что в Ассоциации чернобыльских туроператоров с пониманием отнеслись к решению временно запретить посещение зоны туристами.

"Мы уважаем решение властей, заботящихся об обеспечении безопасности страны. И надеемся, что в ближайшее время Чернобыльская зона будет открыта для представителей международного сообщества, украинцев и СМИ, которые чувствуют себя спокойно под защитой ВСУ на территории нашего государства", – отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, также из-за новой угрозы российского военного вторжения в Украину пострадал рынок авиаперевозок. С 14 февраля 2022 года ряд крупных международных страховщиков отказилась покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины из-за угрозы военного вторжения из России.

Из-за этого украинские авиакомпании были вынуждены вернуть часть своих самолетов их владельцам в Европу. Впрочем, несмотря на это большинству авиакомпаний удалось сохранить полетные программы.