В заповеднике собираются построить пять наблюдательных башен, возле которых обустроят кемпинги.

В Чернобыльской зоне устроят специальные локации для бердвотчинга (изучения пернатых в их естественной среде).

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В заповеднике собираются построить пять наблюдательных башен, возле которых обустроят кемпинги.

"В зоне отчуждения обустроят площадки для наблюдения за птицами в дикой природе и популяризации бердвотчинга – информативного и гуманного способа изучения пернатых в естественной среде", – говорится в сообщении.

Инициаторы проекта надеются на то, что это привлечет украинских и иностранных бердвотчеров.

"Чернобыльский заповедник расположен на перекрестке больших птичьих миграционных путей. За сезон здесь пролетает 30-50 тысяч гусей, 150-200 тысяч уткоподобных и до 1,5 миллиона других пернатых. Кроме того, на заповедной территории зафиксировано много колоний аистообразных, ржанкообразных, гусевидных, пеликановидных и других птиц", – добавили там.

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Автор: Олег Давыгора