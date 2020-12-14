Сделать это хотят до 31 марта 2021 года.

Министерство культуры и информационной политики планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Команда МКИП до 31 марта 2021 года планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Чтобы иметь возможность на консервацию и реставрацию отдельных объектов места-памяти. Будущие поколения должны увидеть все собственными глазами и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективный молодой город Припять в призрак", - отметил министр.

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На начальном этапе для минимизации последствий огромного выброса радиоактивных веществ к работам привлекались военнослужащие срочной службы. С лета 1986 и далее огромный объем работ выполняли привлеченные военные запаса и вольнонаемные работники. По неполным данным, через Чернобыльскую площадку прошли более 600 тысяч человек. Работали вахтовым методом – приезжали одни, получали максимально допустимую дозу радиации и ехали обратно. На смену им прибывали другие.

По разным данным, только за один месяц после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибло от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушен реактор и накрыли специальным "саркофагом".

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Автор: Леся Лещенко