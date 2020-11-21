Целью нововведения в случае, если оно докажет свою эффективность, является сокращение обязательного 14-дневного карантина по прилету в Великобританию из США в несколько раз.

British Airways и American Airlines с 25 ноября начнут бесплатное тройное тестирование пассажиров на коронавирус на рейсах через Атлантику.

Об этом сообщает Аvianews.com.

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Целью нововведения в случае, если оно докажет свою эффективность, является сокращение обязательного 14-дневного карантина по прилету в Великобританию из США в несколько раз.

На первом этапе медики будут тестировать пассажиров-добровольцев на рейсах British Airways из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса в Лондон, а также рейсах American Airlines из Далласа в Лондон.

Первый тест добровольцы должны будут сдать за 72 часа до вылета из США. Второй анализ у них возьмут по прилету в Лондон и выдадут тест-систему, которую необходимо будет использовать через три дня дома.

Авиакомпании намерены изучить, какой интервал тестирования является более эффективным, и является ли достаточным однократное или двукратное тестирование для подтверждения того, что пассажир не болен.

Пандемия COVID-19 значительно сократила провозные емкости между США и Великобританией. До кризиса British Airways и American Airlines выполняли только на маршруте Лондон-Нью-Йорк до 111 рейсов в неделю. Теперь же частота сокращена до 14 полетов в неделю.

Авиаперевозчики рассчитывают, что тестирование на коронавирус приведет к смягчению карантинных ограничений как в Великобритании, так и в США, что позволит увеличить пассажиропоток между странами.

Ранее Alitalia, Austrian Airlines и Lufthansa в качестве ввели рейсы, где перед вылетом тестировали на COVID-19 всех пассажиров.

Отмена штрафов

21 ноября 2020 года авиакомпания Ryanair временно отменила штрафы за изменение для новых бронирований. Согласно обнародованным правилам, новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 года включительно.

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Автор: УНИАН