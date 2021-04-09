Настоящая весна началась в ботаническом саду Черновицкого университета - тамошние аллеи устланы цветом краснокнижных растений.
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Как говорится в сюжете ТСН, здесь несколько видов подснежников, белоцвет, шафран, изъятый эко-инспекторами у нелегальных торговцев. Есть и уникальные растения из других регионов, находящиеся под угрозой исчезновения - оставник одесский и рябчик горный, который растет лишь в нескольких природных парках Украины.
Холодная весна повлияла на цветение в ботсаду - обычно оно начинается на две недели раньше.
Впрочем, насладиться красотой можно разве что благодаря этому видео, ведь из-за карантинных ограничений "красной" зоны, действующих в Черновцах, посетителей пока сюда не пускают.
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