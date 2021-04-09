К сожалению, ботанический сад Черновицкого университета сейчас закрыт для посетителей из-за карантинных ограничений.

Настоящая весна началась в ботаническом саду Черновицкого университета - тамошние аллеи устланы цветом краснокнижных растений.

Читайте такжеНе только Черновцы и Хотин: туристические изюминки Буковины, которые вас точно удивят

Как говорится в сюжете ТСН, здесь несколько видов подснежников, белоцвет, шафран, изъятый эко-инспекторами у нелегальных торговцев. Есть и уникальные растения из других регионов, находящиеся под угрозой исчезновения - оставник одесский и рябчик горный, который растет лишь в нескольких природных парках Украины.

Холодная весна повлияла на цветение в ботсаду - обычно оно начинается на две недели раньше.

Впрочем, насладиться красотой можно разве что благодаря этому видео, ведь из-за карантинных ограничений "красной" зоны, действующих в Черновцах, посетителей пока сюда не пускают.

Другие новости по теме

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко