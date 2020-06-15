Зеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной

Премьер-министр Канады отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время телефонного разговора собеседники обсудили меры обеих стран с целью противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии гуманитарного фонда ООН в размере 500 тыс. канадских долларов", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

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"Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - предложил Зеленский.

В ответ Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Зеленский выразил благодарность премьер-министру Канады за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают прибытие оценочной миссии из Канады для изучения возможности либерализации визового режима между странами.

Миссия должна определить уровень соответствия Украины критериям включения в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады, и определит дальнейшие необходимые шаги.

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