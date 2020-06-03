В Украине ожидают миссию Канады, которая изучит возможность упрощения визового режима - МИД

Решение о включении в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады, принимается на основе соответствия страны около 40 условиям.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают прибытия оценочной миссии из Канады для изучения возможности либерализации визового режима между странами.

Как сообщила пресс-служба МИД, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Он отметил, что МИД будет координировать с украинской стороны процесс подготовки к упрощению визового режима с Канадой.

Со своей стороны, посол подтвердила готовность способствовать направлению в Украину канадской оценочной миссии.

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Миссия должна определить уровень соответствия Украины критериям включения в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады, и определить дальнейшие необходимые шаги.

Решение о включении в этот список принимается на основе соответствия страны около 40 условиям, которые распределяются по следующим основным направлениям: социо-экономические условия, миграционные вопросы, соответствие документов для путешествий, соображения безопасности путешествий, управление границами, соблюдение прав человека, соображения двусторонних отношений.

На сегодня либерализованный визовый режим с Канадой имеют граждане 27 стран и граждане стран Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Канада начала выдавать украинцам многократные визы сроком действия 10 лет.

30 марта 2018 года в правительстве Канады заявили, что пока не собираются отменять визы для граждан Украины, поскольку она не соответствует необходимым критериям для введения безвизового режима.

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