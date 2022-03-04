Руководство приняло такое решение из-за того, что РФ вторглась в Украину.

Популярная онлайн-платформа для поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb остановила работу в России и Беларуси.

Об этом собщил главный исполнительный директор компании Брайан Чески в Twitter.

"Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Airbnb решили бесплатно приютит до 100 тыс. беженцев из Украины в Европе. Жилье будет доступно в таких странах: Польша, Венгрия, Румыния, Германия.

Важно! Пребывание будет бесплатным для украинских беженцев – инициатива финансируется лично Airbnb и ее партнерами. Те, кто нуждается в приюте, могут получить необходимую информацию на сайте UNHCR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

Напомним, большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции.