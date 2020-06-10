Берлин продолжит до конца лета предостережение по поездкам в страны за пределами ЕС, в том числе – в Украину

Кроме того, гражданам будет настоятельно рекомендовано и в дальнейшем отказываться от круизных путешествий.

Федеральное правительство Германии намерено продлить до конца августа действие предостережения относительно поездок в более чем 160 государств мира, не входящих в состав Европейского Союза.

Читайте такжеВ аэропорту "Киев" заявили о возобновлении рейсов в страны ЕС с 16 июня (список направлен)

Как сообщает DW, исключения для определенных государств могут делаться в том случае, если они будут отвечать ряду критериев и если они демонстрируют взятие под контроль ситуации с распространением коронавирус.

Кроме того, местным жителям будет настоятельно рекомендовано и в дальнейшем отказываться от круизных путешествий.

По данным Reuters, решение о продлении действия оговорки в отношении поездок третьих стран кабинет немецкого канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) должен принять в среду, 10 июня.

Сейчас это предостережение, введенное в середине марта, действует до 15 июня - с этого дня будут сняты ограничения для поездок внутри Евросоюза. Что касается третьих стран, то, по данным Reuters, после 1 июля решение о возможном снятии предостережения будет приниматься для каждой страны в индивидуальном порядке, оно зависит от того, какова эпидемиологическая ситуация в этих странах.

Ранее Совет министров Польши продлил запрет на международные авиаперевозки, введенный из-за эпидемии COVID-19, до 16 июня 2020 года.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.