Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Греческая компания Lumiwings с июня 2021 года запустит два новых рейса из Италии в Украину – Форли - Одесса - Форли, Перуджа - Одесса - Перуджа, сообщила пресс-служба компании TAL Aviation Group, которая представляет интересы греческого авиаперевозчика в Украине.

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Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Что этому предшествовало

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair приостановила полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в декабре 2020 года возобновила рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 европейских стран: Данию, Чехию, Австрию, Польшу, Португалию, Германию, Венгрию, Италию, Литву и Словакию.

Справка УНИАН

Lumiwings – греческая компания, основанная в 2015 году. Ранее компания выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков.

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Автор: Павел Степанец