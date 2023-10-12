Авиакомпания BermudAir решила добавить в своих самолетах места эконом-класса.

BermudAir, которая позиционировала себя как авиакомпания премиум-класса, решила пересмотреть свою политику всего через несколько недель после запуска первого рейса.

Как пишет Flight Global, авиакомпания, которая с августа 2023 года совершает рейсы между Бермудами и несколькими городами США, все же решила помимо бизнес-класса ввести на своих самолетах и эконом-класс.

"После почти 170 успешных рейсов стало ясно, что существует большой спрос на прямые, ближнемагистральные и премиальные рейсы между Бермудскими островами и Восточным побережьем. Мы получили исключительно положительные отзывы от наших гостей... Но гости также хотят больше возможностей и гибкости", – пояснил смену стратегии исполнительный директор авиакомпании Адам Скотт.

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При этом отмечается, что в четвертом квартале 2023 года авиаперевозчик планирует завершить работы по модернизации салонов своих самолетов, но точная конфигурация сидений и общее количество мест еще не определены. Среди прочего, ранее авиаперевозчик заявлял о намерении оснастить свои самолеты одноместными "капсулами" для пассажиров премиум-класса, желающих уединения.

В свою очередь издание One Mile at a Time сравнило цены, по которым BermudAir предлагает своим пассажирам приобрести билеты. В частности, билет в облегченном эконом-классе обойдется в 299 долларов, в обычном эконом-классе – в 349 долларов, а в бизнес-классе – в 799 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее данные аналитической компании в сфере туризма Mabrian показали, что за последние 24 месяца цены на авиабилеты выросли в среднем на 31% по всему миру.

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