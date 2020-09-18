В случае, если эксперимент окажется удачным, его могут расширить на другие рейсы, включая международные.

Alitalia с 16 сентября в качестве эксперимента разрешила вылетать некоторыми рейсами из римского аэропорта Фьюмичино в миланский Линате только протестированным на коронавирус пассажирам.

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C помощью данной инициативы Alitalia совместно с оператором аэропорта Aeroporti di Roma хотят укрепить доверие пассажиров к безопасности воздушного транспорта и стимулировать восстановление перевозок по наиболее важным для страны маршрутам, пишет avianews.com.

Для посадки в самолет пассажиры должны предъявить справку о негативном результате ПЦР-теста или теста на антиген к COVID-19, которые проведены не более чем за 72 часа до вылета.

В качестве альтернативы можно пройти бесплатный экспресс-тест на антиген к коронавирусу в аэропорту. Пункты тестирования расположены на долгосрочной стоянке и в зале прилета терминала 3 аэропорта Фьюмичино.

Результат становится известен в течение 30 минут, однако в авиакомпании попросили пассажиров приезжать заранее для предотвращения образования очередей.

В случае, если эксперимент окажется удачным, его могут расширить на другие рейсы, включая международные. Также подобного рода тестирование может стать альтернативой для обязательного карантина пассажиров, прибывающих из региона риска.

Тестирование перед вылетом является добровольным. Если пассажир купил билет на рейс, который попал в эксперимент, он может бесплатно изменить бронирование на другой вылет, для которого сдача анализов на коронавирус не является обязательной.

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Автор: УНИАН