Туристы вместе с местным инструктором отправились в воды у острова Верде, к югу от Манилы.

На Филиппинах на российских дайверов напали акулы. Об этом сообщает The Independent.

Издание поделилось кадрами подводной съемки, на которых видно, как аквалангисты борются с сильным подводным течением за мгновение до того, как двое туристов были унесены в море.

"29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов были частью группы из четырех российских дайверов, которые вместе с местным инструктором отправились в воды у острова Верде, к югу от Манилы", – сказано в сообщении.

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Известно, что один из дайверов впоследствии погиб от нападения акулы.

"[Русский] дайвер был найден, когда его атаковали акулы. Его правая рука, к сожалению, была оторвана, и акулы двигались вокруг него", – сказал представитель береговой охраны Филиппин.

Он также подтвердил, что второй дайвер был найден в воде без сознания. Позже турист был объявлен врачами больницы мертвым.

Нападения акул

В конце 2024 года у побережья Красного моря в Египте акула напала на туриста из Италии. Известно, что мужчина работал в Европейской комиссии. Акула напала на "глубоководье за пределами определенной зоны для плавания".

В июле в США двухметровая акула напала на людей. Случилось это в штате Техас, где подобные инциденты – редкость. Тогда пострадали 4 человека.

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