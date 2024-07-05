В американском штате Техас акула напала на четверых отдыхающих. Как пишет businessinsider, нападения акул редки, и в Техасе их меньше, чем во Флориде, Калифорнии и других штатах.
Как сообщается, одному мужчине с "тяжелым" укусом ноги оказали помощь и доставили в больницу. Хищник также укусил второго человека и задел третьего. Четвертый пострадавший был ранен, пытаясь сдержать акулу.
Первый инцидент произошел около11 часов утра по местному времени. Остальные - в течение двух следующих часов. Акула была примерно 6 футов в длину (более 1,8 метра - УНИАН). Предполагают, что во всех нападениях виновна одна и та же акула.
Местная полиция использовала вертолет и дроны для наблюдения за хищником. Как сообщается, после нападений, акула выплыла в открытое море.
Нападения акул на людей
Шансы быть укушенными акулой крайне малы. Нападения акул на людей в целом редки.
Эксперты говорят, что для защиты от акул пловцам следует держаться подальше от косяков рыб, где акулы кормятся. Также лучше быть ближе к берегу и держаться группами, чтобы повысить вероятность того, что кто-нибудь заметит плавник.
Мутная вода также мешает акулам различать людей и пищу. Плавание в сумерках может быть более опасным, потому что обычно именно в это время акулы едят.