В результате нападений хищника пострадали 4 человека.

В американском штате Техас акула напала на четверых отдыхающих. Как пишет businessinsider, нападения акул редки, и в Техасе их меньше, чем во Флориде, Калифорнии и других штатах.

Как сообщается, одному мужчине с "тяжелым" укусом ноги оказали помощь и доставили в больницу. Хищник также укусил второго человека и задел третьего. Четвертый пострадавший был ранен, пытаясь сдержать акулу.

Первый инцидент произошел около11 часов утра по местному времени. Остальные - в течение двух следующих часов. Акула была примерно 6 футов в длину (более 1,8 метра - УНИАН). Предполагают, что во всех нападениях виновна одна и та же акула.

Местная полиция использовала вертолет и дроны для наблюдения за хищником. Как сообщается, после нападений, акула выплыла в открытое море.

Нападения акул на людей

Шансы быть укушенными акулой крайне малы. Нападения акул на людей в целом редки.

Эксперты говорят, что для защиты от акул пловцам следует держаться подальше от косяков рыб, где акулы кормятся. Также лучше быть ближе к берегу и держаться группами, чтобы повысить вероятность того, что кто-нибудь заметит плавник.

Мутная вода также мешает акулам различать людей и пищу. Плавание в сумерках может быть более опасным, потому что обычно именно в это время акулы едят.

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