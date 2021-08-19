Если девушке удастся задуманное, то она станет самой молодой женщиной, которой удалось совершить такое путешествие

Самая молодая летчица – 19-летняя гражданка Бельгии Зара Рузерфорд отправилась в кругосветное путешествие. Она вылетела на своем сверхлегком самолете из аэропорта на западе страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам летчицы, она планирует стать самой молодой женщиной, которой удалось совершить кругосветное путешествие. За три месяца она планирует преодолеть на своем самолет 51 тысячу километров и посетить около 50 стран.

Девушка из династии пилотов. С небом свою жизнь связали оба ее родителя. Зара мечтает летать еще выше и хочет в будущем стать космонавтом.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы совершили первый трансатлантический перелет на вертолете. Всего они преодолели более 10 тысяч километров над территорией 13 стран.

В экипаж вошли предприниматель Максим Лунев и автогонщик, чемпион Украины и Италии Евгений Рахмайлов. Украинцы потратили месяц на подготовку. Стартовал экипаж в начале августа из города Мирабель в канадской провинции Квебек. Это первый подобный перелет, совершенный украинцами, поэтому они могут попасть в Книгу рекордов Украины.

Автор: Анастасия Горбачева