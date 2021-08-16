Экипаж преодолел более 10 тысяч километров.

Украинцы совершили первый трансатлантический перелет на вертолете. Всего они преодолели более 10 тысяч километров над территорией 13 стран.

Об этом сообщает ТСН.

В экипаж вошли предприниматель Максим Лунев и автогонщик, чемпион Украины и Италии Евгений Рахмайлов. Украинцы потратили месяц на подготовку. Стартовал экипаж в начале августа из города Мирабель в канадской провинции Квебек.

При этом отмечается, что такой перелет на вертолете сложнее и опаснее, чем на самолете, ведь каждые 3-4 часа необходима дозаправка, а в случае непредвиденной ситуации вернуться невозможно.

Читайте такжеКак выбрать себе место в самолете - секреты комфортного перелета"Мы приобрели все необходимое оборудование, гидрокостюмы и специальную одежду, которая бы позволила нам выдержать низкие температуры в той же Гренландии, если бы вдруг что-то произошло, и проработали маршрут с диспетчерскими службами всех аэропортов о наличии топлива и возможности посадки", - рассказал Лунев.

Путешественникам понадобилась почти неделя, чтобы вернуться домой. По пути в Украину экипаж увидел извержения вулкана Фаградалсфьядль в Исландии, дикие ледники в канадской Арктике, а также побывал над Гренландией, Исландией, Фарерскими островами, Шотландией, Англией, Францией, Бельгией, Люксембургом, Германией, Швейцарией, Чехией, Польшей.

Это первый подобный перелет, совершенный украинцами, поэтому они могут попасть в Книгу рекордов Украины. Экипаж на достигнутом останавливаться не намерен и уже готовится к перелетам над Африкой и Азией.

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Автор: Анастасия Горбачева