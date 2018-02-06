В Киеве набирают популярность среди иностранных туристов рестораны с оригинальной кухней (видео)

В Киев едут иностранные туристы, чтобы отведать оригинальную кухню. В столичных вузах даже начали готовить специалистов по аюрведической кулинарии.

В столице появились гиды, которые подсказывают туристам, где вкусно поесть, потому что иностранцев много, а экзотических ресторанов - еще больше.

Читайте такжеУкраинка завоевала мировую славу, создавая картины из еды (видео)Кухня молекулярная, веганская, аюрведическая - все это в Украине намного дешевле, чем за рубежом. Спрос на прогрессивную кулинарию настолько большой, что ей даже начали обучать студентов, говорится в сюжете ТСН.

Перейти от борща и котлет на индийскую кухню один из университетов заставила новая кулинарная мода на все заморское и необычное.

Гастрогид София говорит, что для иностранных туристов в Киеве такая прихоть обходится очень дешево. Сегодня ее гость - турист из Великобритании Адам.

За необычным обедом он рассуждает, как изменился Киев за семь лет - впервые Адам побывал в столице в 2010 году.