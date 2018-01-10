Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начнет полеты из Львова в Дортмунд (Германия) с 26 марта 2018 года, а не с 21 мая, как планировала ранее.

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Об этом говорится в системе бронирования билетов авиакомпании.

Согласно информации, рейс Львов – Дортмунд будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Билеты на 26 марта можно приобрести на сайте компании по цене от 1749 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с 19 апреля 2018 года двух новых рейсов из Киева в столицу Португалии Лиссабон и столицу Эстонии Таллинн.

Также Wizz Air с 26 марта 2018 года начнет выполнять полеты из Львова в Гданьск и Катовице (Польша).

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 550 маршрутам с 28 баз, соединяя 144 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 87 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают два самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту «Жуляны».