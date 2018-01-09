Лоукостер Ryanair меняет правила провоза ручной клади

Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 15 января вводит изменения в политику перевоза ручной клади в салоне самолета, пишет Delfi.

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По прежним правилам пассажир мог взять в салон самолета два предмета ручной клади: большую (55 см x 40 см x 20 см, до 10 кг) и маленькую (35 см x 20 см x 20 см) сумку. Теперь Ryanair по-прежнему позволит перевозить две единицы незарегистрированного багажа, но более крупная из них бесплатно отправится в грузовой отсек самолета. Ее будут забирать у гейта, а меньшую сумку разрешат оставить при себе. Детскую ручную кладь (до 5 кг) сопровождающий взрослый сможет взять в салон в дополнение к своей.

Оба предмета смогут везти в салоне самолета те пассажиры, кто оформил приоритетную посадку (€5 во время бронирования, с комиссией €6 — перед вылетом) или купил билеты Plus/Flexi Plus.

Пространство для багажа в салоне рассчитано на 90 предметов крупной ручной клади, но по факту с пассажирами летит большее количество вещей. Изменениями в правилах перевоза ручной клади Ryanair планирует снизить коэффицент нагрузки. Ранее лоукост-перевозчик уже снизил стоимость провоза зарегистрированного багажа с €35 до €25, а его вес увеличил с 15 до 20 кг.

Как сообщал УНИАН, в декабре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что переговоры международного аэропорта «Борисполь» с авиакомпанией Ryanair о ее выходе на украинский рынок находятся на финальной стадии.