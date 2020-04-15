В Чернобыльской зоне из-за пожара уничтожено 30% туристических объектов

Основные туристические локации, такие как режимный городок Чернобыль, военный городок Чернобыль-2, город Припять, уцелели.

10-дневный пожар в Чернобыльской зоне уничтожил около 30% туристических объектов.

Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире Hromadske.

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"Более 30% туристических локаций утеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Утеряны весьма много сел полесских..." - сообщил Емельяненко.

В то же время, по его данным, уцелели основные туристические локации, в частности, режимный городок Чернобыль, военный городок Чернобыль-2, где расположена радиолокационная станция, город Припять.

Компания Емельяненко намерена обратиться к администрации, чтобы попытаться восстановить часть объектов, возможно даже с использованием современных технологий.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и приобрел очень большие масштабы. Потушить его удалось только спустя 10 дней, в ликвидации очень помог дождь.