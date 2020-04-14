Пожар в Чернобыльской зоне потушен, радиационный фон в норме - глава Госэкоинспекции (видео)

В ликвидации пожара очень помог дождь.

Пожар в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, удалось потушить, при этом радиационный фон в целом находится в пределах нормы, написал исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов на странице в соцсети Facebook.

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"Друзья, получил от вас сотни сообщений с вопросами. Особенно от журналистов. Извините, но в зоне и в лесу плохая связь. Если коротко - пожар удалось затушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас - в целом в норме», - сообщил Фирсов.

Он поблагодарил пожарных, которые 10 суток боролись с огнем.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га. К работам были привлечены более 500 человек, а также почти 100 единиц техники и авиации.