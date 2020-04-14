Кулеба назвал самый оптимистичный сценарий восстановления путешествий по миру

По словам главы МИД, динамика коронавируса пока до конца не изучена, и поэтому не известно, когда ситуация окончательно стабилизируется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что при самом оптимистическом сценарии восстановление путешествий по миру может произойти до конца этого лета.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

В частности, его спросили, когда произойдет возврат к привычной жизни, когда украинцы смогут самолетами совершать путешествия за границу.

Читайте такжеГлава Еврокомиссии посоветовала туристам не спешить строить планы на летний отпуск в Европе

"Я не строю планов относительно путешествий ... Именно сейчас время строить планы, когда появилась возможность подумать, взвесить все факторы. Именно сейчас надо строить планы и стратегии. Но относительно путешествий, я думаю, если мы до конца лета выйдем на какую-то стабилизацию, это было бы при оптимистическом сценарии", - сказал Кулеба.

При этом он уточнил, что возможно в начале осени жизнь нормализуется.

По его словам, в Евросоюзе пока не советуют гражданам планировать летние отпуска - не бронировать номера в отелях, не покупать билеты на самолеты. "Потому что нет уверенности, что это сработает", - сказал глава МИД.

"В общем - это наши с вами пожелания, когда мы выйдем из этого, потому что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация окончательно стабилизируется", - заявил Кулеба.

Отдельно он сказал, что оценки о том, что жизнь стабилизируется к лету 2021 года основываются на том, когда будет изобретена и протестирована вакцина против коронавируса.

"Понятно, что коронавирус не будет окончательно преодолен до тех пор, пока не будет эффективной вакцины. Это еще будет второй этап для борьбы со всеми теми, кто против вакцинации, но надеюсь, что жизнь и этот смертельный вирус кого-то научит, что лучше все-таки вакцинироваться", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, изменения в бюджет, которые предусматривают, в частности, отмену всех затрат на поддержку развития туризма в Украине, поддержала в целом Верховная Рада на внеочередном заседании.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.