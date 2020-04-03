Хоббиты, нетронутая природа и экстрим: топ-5 фактов о стране-мечте Новой Зеландии (фото)

Антон Птушкин расскажет, почему Новая Зеландия - это страна-мечта любого путешественника

Уже в это воскресенье, 5 апреля, в 10.45 зрителей канала «1+1» ждет новая серия «Больших выпусков с Антоном Пушкиным». После удивительных путешествий в Дубай и Австралию, в этот раз тревел-документалист Антон Птушкин отправится в одну из самых красивых стран, которая есть на нашей планете - Новую Зеландию.

Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Побывать в Новой Зеландии мечтают миллионы людей по всему миру. Антон Птушкин, по традиции программы, проедет новую страну от края до края на машине и по пути снимет все, что будет попадать в объектив его камеры. Путешественник побывает в городе, который первым в мире встречает рассвет, заедет в регион, где делают лучший Совиньон Блан, и покажет зрителю Новую Зеландию такой, какой мы видим ее на самых красивых картинках.

Топ-5 фактов про Новую Зеландию

Страна-мечта для истинных фанатов трилогии «Властелин колец»

Весь мир узнал про Новую Зеландию благодаря культовому фильму «Властелин колец», который в свое время получил целых 17 Оскаров. Режиссер фильма Питер Джексон решил снимать знаменитую трилогию в Новой Зеландии благодаря местным природным красотам, которые зритель наблюдал во всех частях картины. Сегодня этот фильм - целое достояние Новой Зеландии.Кроме того, что съемки пополнили бюджет государства на 200 миллионов долларов, правительство до сегодняшнего дня активно использует бренд «Властелина колец» для привлечения миллионов туристов со всего мира.

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В большом выпуске Антон Птушкин первым делом отправится в самое главное место, связанное с «Властелином колец» - деревню Хоббитон. Это настоящая съемочная площадка, где до сих пор осталось множество аутентичных предметов, связанных с фильмом. Здесь Антон Птушкин проинспектирует домики хоббитов, выпьет эль в хоббитском трактире и почувствует себя настоящим великаном среди сотен миниатюрных вещей.

Родина самого большого извержения вулкана

Фактически по всей территории Новой Зеландии расположены вулканы. При том не только бывшие, но и активные. Один из самых интересных фактов о вулканах в Новой Зеландии – это родина самого большого извержения за последние 70 тысяч лет. А 27 тысяч лет назад в результате извержения супервулкана здесь образовалось озеро впечатляющих масштабов - Таупо.

Озеро с «шампанским»

Путешествуя по Новой Зеландии, Антон покажет десятки удивительных природных локаций. Но одна из самых уникальных из них - озеро «ChampagnePool», то есть бассейн с шампанским. Назвали его так, потому что вода здесь пузырится из-за углекислого газа, что очень похоже на шампанское.

Мировая столица экстремальных активностей

Одна из причин, почему люди приезжают в Новую Зеландию - сотни видов экстремальных активностей. Для любителей адреналиновых приключений здесь есть все - рафтинг, параглайдинг, кайтсерфинг, достаточно необычные виды спорта спитбот и блокард, а также одна из лучших трасс для маунтинбайкинга в мире. Невозможно приехать в эту страну и не испытать на себе хотя бы одну из экстремальных активностей, что и попытается сделать Антон Птушкин.

Самый длинный топоним в мире

Местное население любит замудренные географические названия. Например, Антон Птушкин побывает в городе Вакареварева. Но самое странное, что здесь можно встретить - это название холма, состоящие из 92-х букв. Именно оно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный топоним в мире.