Хорватия не будет наказывать украинцев за превышение разрешенных сроков пребывания в стране

В частности, не будут штрафовать иностранцев, которые из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса вынуждены будут остаться в этой стране на больший срок, чем это предусмотрено законом.

Хорватия не будет наказывать украинцев, если будут превышены разрешенные сроки пребывания в этой стране.

Об этом говорится в обращении посольства Украины в Хорватии в Facebook к украинцам, которые из-за закрытия границ не могут покинуть территорию этой страны.

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"Согласно официальной информации Министерства внутренних дел Республики Хорватия, все иностранные граждане, которые в силу обстоятельств (закрытие границ), связанных с противодействием эпидемии вируса COVID-19, не могут своевременно покинуть территорию Хорватии и поэтому превысят предусмотренные законом разрешенные сроки пребывания на ее территории, не будут подпадать под санкции и штрафы, предусмотренные законом в отношении иностранцев", - отметили в посольстве.

В этой связи иностранцы, которые не имеют возможности своевременно выехать с территории Хорватии, должны позвонить в отделение полиции по месту своего временного проживания для регистрации соответствующих данных во избежание возможных проблем при пересечении границы при выезде с территории Хорватии.

"Этот режим будет применяться для всех иностранцев, пока не будут выработаны детальные механизмы дальнейшего регулирования режима пребывания отдельных категорий иностранцев, которые сейчас находятся на территории Республики Хорватия", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Хорватия вводит запрет на передвижения между городами. Это будет касаться даже передвижения на собственном авто.