Из-за коронавируса Хорватия запретила передвижения между городами

Это касается и частных авто. Новые правила начинают действовать сегодня.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Хорватия вводит запрет на передвижения между городами. Это будет касаться даже передвижение на собственном авто.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на HRT.News

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"Количество больных все еще увеличивается, и мы ожидаем дальнейшего роста, так что это необходимые меры", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Новые правила начинают действовать сегодня, но гражданам, которые выехали из своих домов в связи с землетрясением, дадут возможность вернуться домой в течение дня. Также этот запрет не распространяется на транспортные перевозки, которые обеспечивают жизнедеятельность городов, в частности, медиков, сборщика лекарств, коммунальные службы и службы безопасности.

"В течение дня мы будем запрещать междугородный движение на машине и любым другим способом, мы уже отменили междугородный общественный транспорт", - сказал Божинович.

Также отмечается, что все, кто вынужден будет покинуть дом, получат специальные пропуска.