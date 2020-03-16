"Был полный хаос и дурдом": украинец из Египта рассказал о панике в отелях после выявления коронавируса у туристов

По его словам, после новостей об инфицировании двух итальянцев, правительство Египта на четыре часа отключило все телефонные операторы в Шарм-эль-Шейхе и все прямые интернет-линии.

После того, как в отеле Reef Oasis Beach Resort в египетском Шарм-эль-Шейхе у итальянских туристов выявили коронавирус, началась паника. Люди начали массово снимать панические видео, которые заполонили соцсети.

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Об этом УНИАНу рассказал киевлянин Виталий Гребенюк, который после недельного отдыха в Шарм-эль-Шейхе должен был сегодня вернуться в Украину, но запланированный рейс был отменен.

По его словам, после новостей об инфицировании двух итальянцев, правительство Египта на четыре часа отключило все телефонные операторы в Шарм-эль-Шейхе и все прямые интернет-линии во избежание распространения панических настроений.

«Началась паника. Люди начали массово снимать панические видео, которые заполонили соцсети. Многие попросту бросились собирать чемоданы и мчаться в аэропорт, готовые лететь куда угодно, только бы покинуть страну. Был полный хаос и дурдом. В свою очередь, правительство Египта на четыре часа отключило все телефонные операторы в Шарм-эль-Шейхе и все прямые интернет-линии. Ни один телефон в Шарме в этот период не работал. Конечно, никто не понимал, что происходит. Но, думаю, они поступили правильно. Это позволило не разогнать панику еще сильнее. Спустя три-четыре часа все немного успокоились, ситуация стабилизировалась», – рассказал Гребенюк.

Как сообщал УНИАН, 15 марта МИД Украины заявил, что в курортном городе Шарм Эль Шейх на карантин поместили 750 украинских туристов в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов.

Для решения вопросов, связанных с пребыванием украинских туристов в Египте, в эту страну сегодня отправится консул Украины.