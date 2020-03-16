Украинцы в Египте: для помощи туристам в страну летит консул

Граждане Украины, которые отдыхали в двух отелях, будут находиться на карантине.

Для решения вопросов, связанных с пребыванием украинских туристов в Египте, в эту страну сегодня отправится консул Украины.

Об этом сообщили в МИД.

Там отметили, что имеют информацию о большом количестве вопросов и проблем, которые возникают у туристов, находящихся сейчас на отдыхе в Египте. Поэтому 16 марта в Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул, который будет находиться там для постоянного предоставления помощи.

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"Посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами. В Киеве в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь Посольству Украины в Египте", - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине.