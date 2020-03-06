В честь праздника 8 марта SkyUp ввел скидку на все рейсы

Скидка 8% действует на тариф и все обязательные сборы и не распространяется на услуги, которые докупаются дополнительно.

SkyUp на все свои маршруты ввел скидку 8%, приуроченную к Международному женскому дню 8 марта.

Скидка действует при бронировании билетов 6, 7, 8 марта 2020 года на рейсы, которые будут выполняться до 28 октября 2020 года, пишет Avianews.

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Для снижения стоимости перелета пассажир после заполнения данных о себе и выбора дополнительных услуг на странице выбора оплаты должен ввести в соответствующее поле промо-код GL-WOMENSDAY.

Скидка 8% действует на тариф и все обязательные сборы и не распространяется на услуги, которые докупаются дополнительно. Проверить цену билетов SkyUp можно на сайте авиакомпании или с помощью поисковика skyscanner.