Коронавирус в Италии: в МАУ прокомментировали ситуацию с рейсами в страну

В авиакомпании предлагают бесплатно при наличии мест в оригинальном классе бронирования изменить дату вылета в Италию в пределах срока годности билета на несколько направлений.

По состоянию на сегодня директив о прекращении воздушного сообщения с Италией ни международных, ни национальных компетентных органов не поступало. В этой связи все рейсы МАУ в итальянские города – Рим, Милан, Венецию – выполняются по расписанию.

Об этом сообщили в МАУ.

"Для авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» безопасность пассажиров и экипажей всегда была и остается приоритетом №1. В рамках борьбы с распространением COVID-19 на рейсах в/из Италии перевозчик принимает все необходимые меры согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины", - подчеркнули в авиакомпании.

В Международных аэропортах Милана и Венеции все пассажиры проходят обязательную проверку местными медицинскими службами, в том числе – температурный скрининг.

В авиакомпании также заявили, что понимают беспокойство некоторых пассажиров, запланировавших путешествие в/из Италии в марта-апреле. Именно поэтому МАУ предлагает возможность бесплатно (при наличии мест в оригинальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока годности билета на следующие направления:

из Украины в Италию, Германию и Швейцарию;

из Италии в Индию, Турцию и Египет;

из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль;

для транзитных рейсов через Украину в Италию.

Все дополнительные услуги автоматически переносятся на следующий рейс. Возврат билетов производится согласно правилам примененного тарифа, сообщили в МАУ.

«Сейчас мы получаем единичные запросы на изменение даты вылета, массовых отказов пассажиров от полетов в города Италии не наблюдается, загрузка рейсов остается высокой, – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. – Многие авиакомпании сокращают или вовсе отменяют рейсы в Италию. Мы же в МАУ понимаем, насколько важно поддерживать воздушное сообщение между странами и экономиками в сложившейся ситуации. Со своей стороны, чтобы убедиться в безопасности путешествий наших пассажиров и экипажей, мы принимаем все возможные меры и следуем призыву, обнародованному в пресс-релизе IATA, – не паниковать, а последовательно и профессионально делать свою работу».