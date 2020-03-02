Две ведущие авиакомпании США приостанавливают рейсы в Милан из-за коронавируса

Решение последовало после официального предупреждения властей США о том, что американским гражданам не следует путешествовать в определенные регионы на севере Италии.

Ведущие американские авиаперевозчики Delta Air и American Airlines объявили о приостановке рейсов в Милан из-за эпидемии коронавируса.

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Решение последовало после официального предупреждения властей США о том, что американским гражданам не следует путешествовать в определенные регионы на севере Италии - Ломбардию и Венето, где находятся такие популярные туристические города, как Милан и Венеция соответственно, передает kommersant.

Delta сообщила, что приостановит рейсы в Милан со 2–3 марта до 1–2 мая. Рейсы Delta Air в Рим продолжаются.

American Airlines заявила, что не будет совершать рейсы в Милан до 25 апреля.

Авиакомпании подчеркнули, что клиентам, которые не захотят перенести свой полет в Милан на другие даты, будет компенсирована стоимость билетов.

Как сообщал УНИАН, коронавирус был выявлен в Китае в конце 2019 года. За два месяца случаи заболевания были зарегистрированы более чем в 60 странах, число заразившихся превысило 88 тыс., от болезни умерли более 3 тыс. человек, 2,9 тыс. из них - в Китае.