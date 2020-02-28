С марта Wizz Air отменяет часть рейсов в Италию

Изменения коснутся рейсов в Италию из Польши, Литвы, Латвии и других стран с 11 марта до 2 апреля 2020 года.

Венгерский лоукост Wizz Air вносит значительные изменения в расписание полетов в Италию в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Изменения коснутся рейсов в Италию из Польши, Литвы, Латвии и других стран с 11 марта до 2 апреля 2020 года. Об этом сообщает Lowcost Avia.

Как отмечается, на большинстве направлений Wizz Air отменит часть рейсов и уменьшит частоту полетов в Италию до одного рейса в неделю (даже если до этого авиакомпания выполняла 2-6 рейсов в неделю).

Прямых рейсов между Украиной и Италией Wizz Air не выполняет, но многие украинцы летают в Италию из Украины рейсами Wizz Air и Ryanair с пересадкой в Польше или Литве.

Из Польши в Италию отменены рейсы на некоторые даты в период с 11 марта до 2 апреля на такие направления: из Варшавы в Милан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанию, Бари, Верону, из Катовице в Милан и Рим, с Кракова в Рим и Катанию, из Гданьска в Милан.

Авиакомпания Wizz Air пока не делала официальных анонсов в связи с отменой большинства рейсов в Италию, а на facebook странице можно найти ответы такого типа: “В связи с эпидемией много рейсов в Италию отменены. Вы получите email с информацией о возможности изменения даты/направления или возврата средств.”

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