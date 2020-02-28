Всемирный совет по туризму оценил ущерб от коронавируса в $22 миллиарда

Показатель в $22 млрд является наиболее оптимистичным, поскольку ущерб туристической отрасти может вырасти и до $49 млрд, если вспышку коронавируса не удастся остановить в ближайшее время.

Ущерб туристической отрасли от нового типа коронавируса COVID-19 может составить как минимум $22 млрд.

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Об этом заявила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара. По мнению экспертов Oxford Economics, потери могут вырасти вдвое и даже втрое, если распространение болезни не удастся остановить, передает kommersant. Сильнее всего пострадают страны, наиболее зависимые от китайского туризма, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

«Слишком рано, чтобы знать наверняка, но WTTC сделал предварительные расчеты в сотрудничестве с Oxford Economics, которая оценивает, что кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд», - сообщила Глория Гевара газете El Mundo. Как пояснила глава WTTC, эти расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, вызванных эпидемиями SARS (атипичная пневмония) и H1N1 (свиной грипп).

Показатель в $22 млрд является наиболее оптимистичным сценарием, предусмотренным в исследовании Oxford Economics. Согласно такому развитию событий, число путешествий китайских туристов по миру сократится на 7%. Однако ущерб туристической отрасти может вырасти до $49 млрд, если эпидемия коронавируса продлится дольше, чем вспышка SARS (атипичная пневмония начала распространяться в ноябре 2002 года и была взята под контроль в июле 2003 года), или даже до $73 млрд, если распространение COVID-19 не сумеют остановить в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За два месяца в стране умерли более 2,7 тыс. человек, число зараженных превышает 78 тыс. Также случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах, больше всего заболевших - в Южной Корее, Италии, Иране.