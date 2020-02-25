Украина и Турция расширили квоты на авиасообщение

Также был добавлен новый турецкий пункт для регулярных перелетов.

Украина и Турция расширили действующие условия осуществления регулярного авиасообщения между двумя странами.

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Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы со ссылкой на результаты переговоров авиарегуляторов, состоявшихся 20 февраля.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о снятии ограничений по частоте пассажирских перелетов по маршруту Одесса-Стамбул. По другим направлениям квоты на количество недельных перелетов были расширены.

Так, была утверждена совокупная недельная частота для осуществления пассажирских перевозок для авиакомпаний каждой стороны. В частности, количество рейсов по маршруту Киев-Стамбул составит 24 в неделю, Одесса-Стамбул - без ограничений. Маршруты Львов-Стамбул и Харьков-Стамбул будут ограничены количеством 28 полетов в неделю. 21 рейс в неделю установлен для маршрутов Херсон-Стамбул и Запорожье-Стамбул.

Квота в 14 полетов в неделю предусмотрена для рейсов Винница-Стамбул, Николаев-Стамбул и Ивано-Франковск-Стамбул. Из Днепра и Черновцов в Стамбул можно будет осуществлять по 7 рейсов в неделю.

Для маршрутов Киев-Измир по квоте предусмотрен 21 полет в неделю, Киев-Даламан - 10 полетов, а в Анкару из Киева можно летать без ограничений по количеству рейсов.

Кроме того, стороны договорились определить новый пункт на территории Турции для осуществления регулярных рейсов - Адана. Теперь на территории Турецкой Республики действует 7 определенных пунктов: Стамбул, Анкара, Даламан, Бодрум, Измир, Бурса и Адана.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, в 2019 году Турцию посетили более 1,5 млн граждан Украины, Украину за прошлый год посетили 217 тыс. граждан Турции. Также Эрдоган напомнил, что с Украиной существует безвизовый режим, и кроме того, граждане обеих стран могут путешествовать без загранпаспортов по ID-картам.