В 2018 году Турцию посетили 1,3 миллиона украинцев - Эрдоган

Президент Турции отмечает высокое развитие гуманитарных связей с Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что в 2018 году Турцию посетили 1,3 миллиона украинских граждан.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре.

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"Только за прошлый год 1 миллион 300 тыс. граждан Украины посетили Турцию. И это лучший показатель того, насколько развились именно гуманитарные связи между нашими народами", - заявил Эрдоган.

Также он сказал, что сегодня с его украинским коллегой была достигнута договоренность ускорить деятельность по привлечению инвестиций в инфраструктуру.

Кроме того, лидер турецкого государства сказал, что с президентом Украины состоялся обмен точками зрения по повышению уровня инвестирования "путем решения некоторых насущных проблем", а также по осуществлению совместных шагов для придания импульса экономическому развитию.