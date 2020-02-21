В немецком Кельне начался один из самых массовых уличных карнавалов в Европе (фото, видео)
11:57, 21 февраля 2020Новости туризма
93 0
Гуляния на кельнском карнавале будут продолжаться в течение недели.
Один из самых массовых уличных карнавалов в Европе начался в немецком Кельне
Тысячи людей в ярких костюмах поют и танцуют в центре Кельна. В Германии начался один из крупнейших и известнейших в Европе уличных карнавалов.
Читайте такжеВ Венеции во время карнавального сезона провели церемонию полета ангела (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пираты, клоуны, сказочные персонажи - чем ярче наряд, тем лучше. Гуляния на кельнском карнавале будут продолжаться в течение недели. Местные называют эту пору "пятым сезоном года" и пытаются в эти дни максимально развлечься.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter