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В немецком Кельне начался один из самых массовых уличных карнавалов в Европе (фото, видео)

11:57, 21 февраля 2020
Новости туризма
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Тысячи людей в ярких костюмах поют и танцуют в центре Кельна. В Германии начался один из крупнейших и известнейших в Европе уличных карнавалов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пираты, клоуны, сказочные персонажи - чем ярче наряд, тем лучше. Гуляния на кельнском карнавале будут продолжаться в течение недели. Местные называют эту пору "пятым сезоном года" и пытаются в эти дни максимально развлечься.

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