В ОАЭ для туристов открыли исторический парк (фото)

В городе-оазисе Аль-Айн открылся новый «пустынный парк».

В городе-оазисе Аль-Айн (ОАЭ), у подножья гор Джебель Хафит, открылся новый парк Jebel Hafeet Desert Park, где туристы смогут ознакомиться с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В частности, в парке можно увидеть достопримечательности, сохранившиеся с эпохи Неолита, и могилы Бронзового века, то есть 5000-летней давности, передает russianemirates.com. Археологические находки позволят гостям составить представление о том, какой была жизнь в этих местах тысячи лет назад.

Кроме исторических достопримечательностей, парк предлагает удобства для кемпинга, экскурсии, пешие и велосипедные маршруты, а также туры на джипах по бездорожью. Для тех, кто не хочет ставить свою палатку, открыт шатер в бедуинском стиле.

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