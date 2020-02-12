В ОАЭ туристы смогут оформить возврат НДС в торговых центрах и отелях

В торговых комплексах и отелях ОАЭ появились киоски самообслуживания по возврату НДС.

В торговых комплексах и отелях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появились киоски самообслуживания для туристов, воспользовавшись которыми они могут оформить возврат НДС с совершенных покупок.

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Как сообщили в компании Planet, которая является уполномоченным агентом Федерального налогового управления по вопросам оформления возврата НДС, всего до конца 2020 года будет установлено 55 киосков: 25 – в торговых центрах и 30 – в отелях. В настоящее время уже установлено 9 киосков, передает russianemirates.com.

Сегодня возврат НДС можно оформить на морских, наземных и воздушных пунктах въезда и выезда из ОАЭ. Благодаря киоскам процедура оформления сократится до нескольких минут, к тому же туристам будет гораздо удобнее пройти ее в отеле или торговом комплексе.

Туристу нужно будет просканировать свой посадочный талон, подтверждающий, что он покинет территорию ОАЭ в течение ближайших 24 часов, а также оригинал паспорта, и следовать инструкциям электронной системы.

Стоит отметить, что в 2019 году туристы воспользовались услугой возврата НДС 3,2 млн раз, а количество магазинов, подключенных к электронной системе, выросло до 12 310.

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