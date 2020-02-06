В Украине готовятся ввести новые правила авиаперевозок: какие изменения ждут пассажиров

В проекте новых правил, в частности, предлагается ввести минимальную норму ручной клади и увеличить компенсацию за потерю багажа.

Государственная авиаслужба Украины намерена изменить ряд других статей в действующих правилах воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Предложения зафиксированы в обнародованном 4 февраля проекте приказа, передает avianews.com.

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Так, авиакомпаниям хотят дать право самостоятельно устанавливать время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет. Сейчас это установлено законодательно: регистрация должна заканчиваться не ранее 45 минут, а посадка - не ранее 15 минут до вылета рейса по расписанию.

Также меняются требования к ручной клади. Сейчас ее общий вес не должен превышать 7 кг. Новые правила предусматривают, что минимальная норма ручной клади не должна быть менее 5 кг. Пассажир же дополнительно сверх нормы сможет взять в салон женскую, мужскую сумку или рюкзак. Право устанавливать их вес и габариты позволят авиакомпаниям. На данный момент перевозчики по самым дешевым тарифам позволяют провозить только один предмет ручной клади.

Как и ранее, сверх нормы можно будет взять папку для бумаг, прессу для чтения в полете, верхнюю одежду, зонтик или трость, питание для ребенка, детскую дорожную люльку для новорожденных, прогулочную детскую коляску, складное колесное кресло или костыли.

В проекте новых правил предлагается отменить требование о бесплатном перебронировании билета.

Также там прописано, что рейс будет считаться отмененным, если его задержка превысила 48 часов. Не считается отмененным рейс, если изменен аэропорт в пределах одного города, или если авиакомпания передала пассажиров другому перевожчику.

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Максимальную ответственность авиаперевозчиков за задержку рейса предлагается поднять с 4694 до 5346 специальных прав заимствований (7324 доллара), а ответственность за повреждения, потерю или задержку багажа с 1131 до 1288 специальных прав заимствований (1765 долларов).

Авиакомпании хотят обязать иметь круглосуточный колл-центр. Сейчас авиаперевозчики должны обеспечивать круглосуточную поддержку только при выполнении рейсов в ночное время.

Еще одна новация коснется работы сервисов-посредников, которые помогают пассажирам получать компенсации. Их работа может быть затруднена, поскольку уполномоченные органы по вопросам гражданской авиации получат право требовать от посредников предоставить копию паспорта пассажира и оригинал доверенности с подписью.

В проекте изменений предлагается убрать подробный перечень документов, по которым возможна регистрация на рейс. Вместо этого указывается, что регистрация проходит на основании определенных законодательством документов, удостоверяющих личность. Это нововведение может быть связано с инициативой Мининфраструктры позволить проходить регистрацию на внутренние рейсы с помощью электронной версии водительских прав.

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