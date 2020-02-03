Названы 50 популярных туристических локаций мира, находящихся под угрозой исчезновения

Путешественники оказались перед очень важным выбором: продолжать вносить свой вклад в разрушение этих живописных мест или сознательно отказаться от их посещения, чтобы помочь продлить их жизнь.

Глобальный туристический портал Big 7 Travel назвал 50 туристических достопримечательностей, находящихся под угрозой исчезновения, которые нужно успеть посетить до их разрушения.

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Как отмечают составители рейтинга, в прошлом месяце популярное туристическое место в Пуэрто-Рико – каменная арка в скале Пунта-Вентана, было разрушено во время землетрясения магнитудой 5,8. Затем лесные пожары пронеслись по Австралии, уничтожив уникальную флору и фауну на огромнейшей территории. Овертуризм, войны и постоянно меняющийся климат еще больше способствует этим разрушительным процессам. Это ставит путешественников перед очень важным выбором: продолжать вносить свой вклад в разрушение этих живописных мест или сознательно отказаться от их посещения, чтобы помочь продлить их жизнь. А если нет возможности отказаться от поездки, хотя бы постараться минимизировать разрушительное влияние на них, соблюдая все правила и законы, или же приняв участие в волонтерских программах по спасению этих уникальных локаций.

Первая десятка туристических направлений, оказавшихся под угрозой исчезновения, выглядит так:

1. Большой Барьерный Риф (Австралия). Это самый большой живой организм на планете, состоящий примерно из 2900 коралловых рифов и 1500 видов рыб. Однако за последние 30 лет он утратил более половины кораллов. Сознательных путешественников призывают присоединяться к волонтерам, призванных информировать отдыхающих о пагубном влиянии на окружающую среду.

2. Национальный парк Эверглейдс (Флорида, США). Заповедник водно-болотных угодий площадью более 6 тысяч квадратных километров является домом для 180 видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Урбанизация, промышленное загрязнение и наводнения оказались разрушительными для обитающих там аллигаторов и флоридских пантер, а также растущих там орхидей.

3. Мальдивы. Едва ли не самое красивое островное государство в мире вскоре может исчезнуть. Острова медленно погружаются воду, главным образом из-за глобального потепления.

4. Каналы Венеции (Италия). Венеция «тонет» уже не первый десяток лет, однако осенью 2019 года масштабные ливни в сочетании с сильным ветром вызвали новое наводнение в этом живописном итальянском городе. Уровень воды был самым высоким с 1966 года. Это нанесло городу огромный удар – более миллиарда евро убытков, пострадали многие дома вдоль каналов и большинство исторических объектов.

5. Тадж-Махал (Агра, Индия). Этот белоснежный дворец был задуман в 17 века как демонстрация любви и горя императором Шахом Джаханом для размещения могилы его жены. И хотя само здание никуда не денется в ближайшее время, загрязнение окружающей среды вызывает изменение цвета.

6. Тропические леса Амазонии (Бразилия). Они являются домом для самого богатого биоразнообразия в мире – здесь вы найдете около 30% видов мира, а также до 390 миллиардов деревьев. Однако в 2019 году пожары в тропических лесах Амазонии горели на 80% быстрее, чем в предыдущем году. И, хотя специалисты отмечают, что это часть природных циклов в регионе, самые последние пожары были вызваны вырубкой лесов.

7. Мертвое Море (Иордания и Израиль). Уровень воды в Мертвом море снижается со скоростью около трех футов в год. Река Иордан – главный источник воды для моря, и она замедляет свой путь к нему. Таким образом, в течение следующих нескольких десятилетий вода в море может полностью исчезнуть.

8. Остров Комодо (Индонезия). Этот культовый остров был создан специально для размещения исчезающего ящера – комодского дракона. Основанный в 1980 году остов стал популярным направлением для туристов, желающих получить возможность сфотографироваться с гигантским вараном. Однако обесцвечивание кораллов и закисление океана вызывают серьезные изменения в ландшафте острова. Тем временем индонезийское правительство даже подумывало о полном закрытии острова из-за того, что туристы посягали на места обитания драконов.

9. Пирамиды Гизы (Египет). Смесь местных сточных вод и поднимающихся грунтовых вод вызывает ослабление плит под пирамидами Гизы. Если так будет продолжаться, то последующие поколения, возможно, не смогут стать свидетелями одного из самых удивительных чудес в мире.

10. Стадион в Олимпии (Греция). Этот греческий город был домом для первых Олимпийских игр в 776 году до нашей эры. И, несмотря на то, что это один из самых известных и хорошо сохранившихся исторических памятников страны, в последние годы ситуация накаляется. Сухое, жаркое лето вызвало лесные пожары, которые пронеслись по всему региону, и они все ближе подбираются к руинам.

С полным списком находящихся под угрозой достопримечательностей можно ознакомиться на сайте Big 7 Travel.

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