Azur Air будет летать из Киева в Минск

Запустить рейсы планируют в ближайшее время.

Комиссия Государственной авиационной службы одобрила заявку авиакомпании Azur Air Ukraine на выполнение регулярных рейсов из Киева в Минск.

Как сообщает avianews.com, процедура предусматривает подписание данного решения главой регулятора. Ранее он согласовывал все решения комиссии. После завершения оформления всех документов, авиакомпания получит право на полеты между столицами Украины и Беларуси с частотой до семи раз в неделю с 1 марта 2020 года на неограниченный срок.

В Azur Air Ukraine сообщили порталу, что планируют запустить рейсы в Минск в ближайшее время.

Заявку авиакомпании на рейс из Киева в Стамбул комиссия отклонила по причине отсутствия свободной квоты на маршруте. Сейчас ее делят МАУ и Atlasjet Ukraine. Отмечается, что последняя авиакомпания получила права на этот маршрут в конце 2019 года после того, как комиссия аннулировала неиспользовавшиеся в течение более 12 месяцев права "Розы Ветров".

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Для Azur Air рейс из Киева в Минск не является типичным, поскольку авиакомпания специализируется на перевозке пассажиров из аэропортов Украины по туристическим направлениям. Ее флот включает три среднемагистральных самолета Boeing 737-800 и три дальнемагистральных Boeing 767-300ER.

Запуск полетов может позволить белорусским туристам более комфортно добираться в Киев для последующего перелета чартерным рейсом. Сейчас значительное число граждан Беларуси используют украинские аэропорты для полета на курортные направления в связи с более низкими ценами на туры, которые предлагают украинские туроператоры.