Начиная с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем – Минздрав

По словам гендиректора Директората общественного здоровья Минздрава Скипальского, авиаперевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".

Начиная с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Читайте такжеСмертельный вирус из Китая: в МИД советуют украинцам учитывать рискиКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на брифинге во вторник.

По его словам, известно, что перевозчик прекращает «единую прямую связь с Китаем», пока «ситуация не изменится».

«С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения (с Китаем - УНИАН)», - сказал Скипальский.

Как сообщал УНИАН, в мире официально зарегистрировано 4 тысячи 474 случая инфицирования новым коронавирусом.

По состоянию на утро 28 января в Китае было подтверждено 4 тысячи 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

По информации Минздрава, ранее в Украине было четыре подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.