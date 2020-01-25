Все туристические компании Китая полностью прекращают организацию туров

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

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Кроме того, в Пекине приостановят движение автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.

До этого власти Китая закрыли доступ в Ухань. Так, в городе приостановили работу метро, вокзал и аэропорт, междугородним автобусам запретили проезд через него. Теперь чтобы покинуть город, необходимо иметь специальный пропуск. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган.

Напомним, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.